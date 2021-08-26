İstanbul'un taksi çilesi: Yediemin otoparkları doldu taştı

İstanbul'da son dönemler de sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor. İstanbullular taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi.
Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı.
Yapılan denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kasımpaşa Yediemin Emniyet Otoparkı'na çekilen taksiler drone ile görüntülendi.
"GÖREVİNİ YAPMAYAN KİŞİLERİN ARAÇLARININ BAĞLANMASINDA HİÇBİR SAKINCA YOK"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Denetim, denetim diye bağırıyoruz.