Taksiciler ile müşteriler yeniden karşı karşıya: 'Fazla para istendi' şikayeti yağıyor

İstanbul'da taksi kullananlardan, ücretli yolların paraları taksimetreye ek olarak alınıyor. Ancak bazı taksicilerin bunu fırsata çevirdiği belirtiliyor.

Şikayetçi yolculardan Emirhan Karaca, "Taksi ücretinin 130 lira tutmasına rağmen, taksici benden 70 lira da otoyol ücreti istedi" dedi. Köprüden geçişin 13,25 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. 37 lira hava parası mı oluyor" şeklinde konuştu.

Otoyol ücretlerini bilmediğini söyleyen Ömer Faruk Nacak "Geçen gün taksici 6 lira otoyol parası aldı. Ücretin doğru olduğundan emin değilim" derken; Samet Kahiri de "Havalimanına gittiğimde taksiciler, yol ücreti diye 50-60 lira fazla ücret talep ediyor" ifadesini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilisi Adem Coşkunyürek ise "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Asıl mağdur olan taksiciler" dedi.