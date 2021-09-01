Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.09.2021 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 00:01
    ABONE OL

    Antalya'da feci kaza! Tabelanın direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

    Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarındaki tabelanın direğine çarptı. Sürücü Gökhan Taş (21) çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Feci kaza kamerada!

    Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarındaki tabelanın direğine çarptı.

    Kaza, öğlen saatlerinde Manavgat Serik D400 karayolunun Serik'e bağlı Sanayi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Taş yönetimindeki plakası belirsiz motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan tabelanın direğine çarptı. Motosikletten savrularak başını zemine çarpan Taş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Taş, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökhan Taş'ın evinden işe gittiği öğrenildi.

    Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde direğe çarpan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Karadağ’a takıldık!
    Haberler Yaşam Antalya'da feci kaza! Tabelanın direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        SON DAKİKA