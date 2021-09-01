7 asırlık camide şaşırtan özellik! Her cuma namazı öncesi yapılıyor

Gaziantep'te 13'üncü yüzyılda yapıldığı belirtilen Boyacı Camisi'nin minberi, cuma günleri duvardaki raylı sistemiyle çekilince 3 metre boyunca açılıyor ve hutbe okunduktan sonra itilerek tekrar yerine konuluyor. Alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlanan minbere sahip olan tarihi cami, bu özelliği ile birçok kişinin ilgisini çekiyor.
Boyacı Mahallesi'ndeki, 13'üncü yüzyılda Kadı Kemaleddin veya Boyacı Yusuf tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Boyacı Camisi'ne aynı dönemde marangoz Mehmet Ağa tarafından da raylı sistem minber yapıldı. Raylı minber, alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlandı.
Kent tarihi üzerine araştırmalar yapan mimar Abdulkadir Evişen, Boyacı Camisi'nin yapısında Selçuklu İmparatorluğu'na ait izlerin görüldüğünü ancak caminin Memlükler zamanında yapıldığını söyledi. Boyacı Camisi'nin mimari olarak farklı yapıya sahip olduğunu dile getiren Evişen, minberinin de diğer camilere örnek olduğuna dikkat çekti.