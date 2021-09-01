Bingöl’de çıkan orman yangını 5'inci günde de devam ediyor!

Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan 5'inci gündeki orman yangınını, söndürme çalışmaları devam ediyor. Engebeli arazi nedeniyle itfaiye ve iş makinelerini ulaşmadığı bölgelere, havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, karadan 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı çalışmalara katılıyor.

Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen toplam 100 kişilik ekibe bölge halkı da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan yangının, Göçedağ köyü ile ilçe merkezine doğru ilerlediği belirtildi.