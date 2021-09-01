Parmaklarınızı ısıracaksınız! Gelinim Mutfakta Bademli İmam Bayıldı tarifi! Bademli İmam Bayıldı yapılır, malzemeleri nelerdir?

BADEMLİ İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları alacalı soyarak yarım saat kadar tuzlu suda bekletelim.

Bir yandan bademleri de aynı şekilde sıcak suda 15 ya da 20 dakika kadar tutalım.

Ardından bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyalım.

Sonra kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirelim.

Patlıcanları tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartalım.

Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alalım.

Sonrasında iç harcı için soğanları piyazlık doğrayıp, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alalım ve kavuralım.

5 dakika kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edip bir süre daha kavuralım.

Ardından küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavuralım. İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alalım.

Fırın kabına aldığımız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde keselim. İçlerine hazırladığımız iç harcından dolduralım. Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökelim.

Eğer su yeterli değilse domates sosu ile ya da çok az salça ile sos hazırlayalım ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirelim. Afiyet olsun...