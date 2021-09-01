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    • Yaşam
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    • 01.09.2021 12:15
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    Parmaklarınızı ısıracaksınız! Gelinim Mutfakta Bademli İmam Bayıldı tarifi! Bademli İmam Bayıldı yapılır, malzemeleri nelerdir?

    Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmacıların yapacağı yemek belli oldu. Sunucu Demet Akalın Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünü açıkladı. Gelinler bu kez Bademli İmam Bayıldı yaparak puan almaya çalışacak. Programın sıkı takipçileri de Bademli İmam Bayıldı tarifini alarak kendi mutfaklarında hazırlamak istiyor. Peki Bademli İmam Bayıldı yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Bademli İmam Bayıldı tarifi...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Bademli İmam Bayıldı tarifi!

    Gelinim Mutfakta Bademli İmam Bayıldı tarifi! Hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının bugünkü menüsü parmak ısırtacak. Gelinler mutfaklarında Bademli İmam Bayıldı yaparak hünerlerini sergileyecek. Peki Bademli İmam Bayıldı yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ağızlarda enfes bir tat bırakan Bademli İmam Bayıldı tarifi...

    BADEMLİ İMAM BAYILDI MALZEMELERİ

    • 5 adet patlıcan
    • 2 büyük boy soğan
    • 3 adet yeşil biber
    • 3 adet domates
    • 6-7 diş sarımsak
    • Yarım demet maydanoz
    • Sıvı yağ
    • Pul biber
    • Karabiber
    • Tuz
    • 150 gram badem

    BADEMLİ İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

    Öncelikle patlıcanları alacalı soyarak yarım saat kadar tuzlu suda bekletelim.

    Bir yandan bademleri de aynı şekilde sıcak suda 15 ya da 20 dakika kadar tutalım.

    Ardından bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyalım.

    Sonra kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirelim.

    Patlıcanları tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartalım.

    Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alalım.

    Sonrasında iç harcı için soğanları piyazlık doğrayıp, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alalım ve kavuralım.

    5 dakika kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edip bir süre daha kavuralım.

    Ardından küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavuralım. İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alalım.

    Fırın kabına aldığımız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde keselim. İçlerine hazırladığımız iç harcından dolduralım. Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökelim.

    Eğer su yeterli değilse domates sosu ile ya da çok az salça ile sos hazırlayalım ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirelim. Afiyet olsun...

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    Haberler Yaşam Parmaklarınızı ısıracaksınız! Gelinim Mutfakta Bademli İmam Bayıldı tarifi! Bademli İmam Bayıldı yapılır, malzemeleri nelerdir?
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