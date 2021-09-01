1 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı?

YAREN MADEN KİMDİR?

Yaren Maden programa Kocaeli'den katıldı. 21 yaşında ve yeni evlidir. Çalışmıyor. Kayınvalidesinin adı da Filiz Maden'dir.

EBRU KARABACAK KİMDİR?

Ebru Karabacak 26 yaşında ve üniversite öğrencisidir. Kickbosk branşında spor eğitmenliği yapıyor. Şarkıcı Levent Karabacak ile 3.5 yıldır evlidir. Programa kendi annesi Sevgi Tıraş ve kaynanası Nuray Savaş ile katıldı. Instagram'da 10 binden fazla kişi takip ediyor. Profiline @ebidik hesabından ulaşabilirsiniz.

ASLIHAN YİĞİT KİMDİR?

Aslıhan Yiğit evli ve Baturalp adında bir oğlu vardır. Kaynanasının adı da Nuray'dır. Aslıhan gelinin Instagram hesabı: @aslihankygt.