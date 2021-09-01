1 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı?

1 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu! 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı ve her gün bir gelinin çeyrek altın kazandığı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. Bir önceki gün Yağnur çeyrek altını kazanan gelin olmuştu. Dişli yarışmacı önceki sezonda da rakiplerine nefes aldırmıyordu. Peki bugün kim kazandı? İşte Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı? sorularının yanıtları...
1 EYLÜL ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yağnur:
Yaren:
Aslıhan:
Zeynep:
BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?
1 Eylül 2021 Çarşamba günün birincisi henüz belli olmadı. Programın sonunda çeyrek altını kapan gelin açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan bugün programda gelinlerin hazırladığı menüye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?
Yağnur İşçiler Arnavut göçmenidir ve 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. İşçiler'in Kayınvalidesi Nilgün hanım ise Manisa'lıdır.
YAREN MADEN KİMDİR?
Yaren Maden programa Kocaeli'den katıldı. 21 yaşında ve yeni evlidir. Çalışmıyor. Kayınvalidesinin adı da Filiz Maden'dir.
EBRU KARABACAK KİMDİR?
Ebru Karabacak 26 yaşında ve üniversite öğrencisidir. Kickbosk branşında spor eğitmenliği yapıyor. Şarkıcı Levent Karabacak ile 3.5 yıldır evlidir. Programa kendi annesi Sevgi Tıraş ve kaynanası Nuray Savaş ile katıldı. Instagram'da 10 binden fazla kişi takip ediyor. Profiline @ebidik hesabından ulaşabilirsiniz.
ASLIHAN YİĞİT KİMDİR?
Aslıhan Yiğit evli ve Baturalp adında bir oğlu vardır. Kaynanasının adı da Nuray'dır. Aslıhan gelinin Instagram hesabı: @aslihankygt.