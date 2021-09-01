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    Hemşire Safiye Nur Gürbüz ölümden kıl payı kurtuldu, hazırlanan iddianamede suçlu bulundu

    Hemşire Safiye Nur Gürbüz, önce sevgilisinin şiddetine uğradı. Ardından 2’nci kattan atıldı! Otomobilin üzerine düşerek şans eseri hayatta kaldı! Ancak beli, eli ve bacağı kırıldı! Hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan genç kadın büyük şok yaşadı. "Ben ölümden döndüm. Yaşamam bile mucize. Ona rağmen suçlu bulundum. Şimdi yaralandım" diyerek ağladı...

    Şimdi yaralandım

    Şaşkına çeviren olay 22 Mayıs'ta Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, kısa süre önce erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak'la yaşamaya başladı. Olay günü ikili arasında tartışma çıktı. Gürbüz, iddiaya göre sevgilisi tarafından 3 katlı apartmanın 2'nci katından aşağı atıldı! Apartman girişinde park halindeki otomobilin üzerine düşerek şans eseri hayatta kaldı. Ancak beli, sol eli ve sol bacağı kırıldı.


    Aytaç Süleyman Daşbudak

    Gözaltına alınan oto galerici Daşbudak ise serbest kaldı! Hakkında "Kasten yaralama" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.



    GÖRGÜ TANIKLARI VAR
    Ölümden dönen Gürbüz, kendisi hakkında basit yaralama suçundan dava açıldığını öğrenince büyük şok yaşadı! Sebebi ise çıkan tartışmada Gürbüz'ün sevgilisine tokat atmasıydı! "Bu olayda yaşamam mucize. Kasten öldürme yerine kasten yaralamadan dava açılması beni hayal kırıklığına uğrattı" diyerek ağladı.

        Emekliye 3600 zammı
        Haberler Yaşam Hemşire Safiye Nur Gürbüz ölümden kıl payı kurtuldu, hazırlanan iddianamede suçlu bulundu
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