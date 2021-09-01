Doğuma Hazırlık Eğitmeni Fatma Adaş: Koronavirüs aşısının bulunmasıyla anne adaylarının korkuları azaldı

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 Pandemisi anne adaylarındaki endişeyi katladı. Öyle ki hamilelik sürecinde yaşanan en küçük şikayetler bilekorkusuyla çok daha fazla kaygıya ve strese yol açıyor. Hazırlık Eğitmeni ve Emzirme Danışmanı Fatma Adaş," dedi.Doğuma Hazırlık Eğitmeni Adaş, Pandemi sürecinde doğuma hazırlık eğitimleri online olarak devam ettiklerini belirterek,ifadelerini kullandı.Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde çiftlerin en büyük destekçisinin aile büyükleri olduğunu belirten Adaş,dedi.