Doğuma Hazırlık Eğitmeni Fatma Adaş: Koronavirüs aşısının bulunmasıyla anne adaylarının korkuları azaldı

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 Pandemisi anne adaylarındaki endişeyi katladı. Öyle ki hamilelik sürecinde yaşanan en küçük şikayetler bile "Ya bebeğime bir şey olursa?" korkusuyla çok daha fazla kaygıya ve strese yol açıyor. Hazırlık Eğitmeni ve Emzirme Danışmanı Fatma Adaş, "Pandemi sürecinin en başında belirsizlik ve korku tabi ki çiftleri olumsuz etkiledi. Doğum nasıl olacak, hastaneye kim gelecek, bebeğim ve ben hastanede Covid olur muyum? Gibi birçok soruları vardı kafalarında. Zamanla aşının bulunması, vaka sayılarının düşmesi ve sürece alışma sağlandığı için artık başlangıca göre korkuları azaldı" dedi.
Doğuma Hazırlık Eğitmeni Adaş, Pandemi sürecinde doğuma hazırlık eğitimleri online olarak devam ettiklerini belirterek, "Online eğitimler işleri yoğun olan ve yüz yüze eğitime katılamayan çiftler için de çok güzel oldu. Anne baba adayları evlerinin konforunda doğum hazırlanma fırsatı buldular. Doğuma hazırlık eğitimi alan çiftler normal dönem ile Pandemi döneminin arasında çok bir fark olmadığını biliyorlar. Bebekleri doğacak ve onlar da bebeklerinin konforlu sağlıklı, stressiz bir şekilde doğması için uygun ortamı hazırlıyorlar. Bebekleri pandemi de doğmuş olmayı seçmişse buna uygun davranıyorlar. Pandemi sürecinin en başında belirsizlik ve korku tabi ki çiftleri olumsuz etkiledi. Doğum nasıl olacak, hastaneye kim gelecek, bebeğim ve ben hastanede Covid olur muyum? Gibi birçok soruları vardı kafalarında. Zamanla aşının bulunması, vaka sayılarının düşmesi ve sürece alışma sağlandığı için artık başlangıca göre korkuları azaldı" ifadelerini kullandı.
Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde çiftlerin en büyük destekçisinin aile büyükleri olduğunu belirten Adaş, "Çocukları ve yeni dünyaya gelecek torunları için akıl almaz fedakarlıklar yapabilirler. Çiftler anne baba olurken onlar da büyük anne ve büyük babalar oluverirler. Bu büyük destek yeni anne baba için güzel bir destek olurken kimi zaman farklı durumlara evirelebilir. Doğum sürecinde büyüklerin fazla müdahalesi doğumu durdurabilir. Özellikle büyük annelerin doğum ile ilgili yaşanmış travması ya da negatif algısı süreci uzatabilir" dedi.
Doğuma Hazırlık Eğitmeni Adaş, Pandemi sürecinde doğuma hazırlık eğitimleri online olarak devam ettiklerini belirterek, "Online eğitimler işleri yoğun olan ve yüz yüze eğitime katılamayan çiftler için de çok güzel oldu. Anne baba adayları evlerinin konforunda doğum hazırlanma fırsatı buldular. Doğuma hazırlık eğitimi alan çiftler normal dönem ile Pandemi döneminin arasında çok bir fark olmadığını biliyorlar. Bebekleri doğacak ve onlar da bebeklerinin konforlu sağlıklı, stressiz bir şekilde doğması için uygun ortamı hazırlıyorlar. Bebekleri pandemi de doğmuş olmayı seçmişse buna uygun davranıyorlar. Pandemi sürecinin en başında belirsizlik ve korku tabi ki çiftleri olumsuz etkiledi. Doğum nasıl olacak, hastaneye kim gelecek, bebeğim ve ben hastanede Covid olur muyum? Gibi birçok soruları vardı kafalarında. Zamanla aşının bulunması, vaka sayılarının düşmesi ve sürece alışma sağlandığı için artık başlangıca göre korkuları azaldı" ifadelerini kullandı.
Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde çiftlerin en büyük destekçisinin aile büyükleri olduğunu belirten Adaş, "Çocukları ve yeni dünyaya gelecek torunları için akıl almaz fedakarlıklar yapabilirler. Çiftler anne baba olurken onlar da büyük anne ve büyük babalar oluverirler. Bu büyük destek yeni anne baba için güzel bir destek olurken kimi zaman farklı durumlara evirelebilir. Doğum sürecinde büyüklerin fazla müdahalesi doğumu durdurabilir. Özellikle büyük annelerin doğum ile ilgili yaşanmış travması ya da negatif algısı süreci uzatabilir" dedi.