Mimar Ozan Demirbaş: Başarımın sırrı eşimin desteği

Yüksek mimar Ozan Demirbaş, 10 yıl önce adım attığı iş hayatında kısa sürede büyük başarılara imza attı. Kendi şirketleriyle villalar üretip satan, aynı zamanda bir e-ticaret markası bulunan Demirbaş, mimari alanında ünlü isimlerin de tercihi. Bugüne dek çok sayıda ünlü sanatçının evinin iç dekorasyonunu yapan Demirbaş, işlerindeki bu başarısında psikolog eşi Ceyda Tunca Demirbaş'ın da büyük payı olduğunu söyledi.



ONDAN ALDIĞIM İLHAMLA İŞİMİ AŞKLA YAPIYORUM

Ozan Demirbaş, "Benim mucizem" diye söz ettiği eşi hakkında şöyle konuştu: "Ceyda benim diğer yarım. Hem en yakın arkadaşım hem de her şeyimi paylaştığım kişi. Onun anlayışlı oluşu, sakinliği ve sevgisi beni kusursuz şekilde tamamlıyor. Özel hayatımdaki düzen ve dinginlik, haliyle iş hayatıma da yansıyor. En büyük destekçim eşim. Ondan aldığım ilhamla işimi aşkla yapıyorum. Kendimi çok şanslı görüyorum." Demirbaş, eşinin mesleğinin günlük hayatlarına pozitif etki sağladığını da sözlerine ekledi.