Bülent Kaya İngilizleri lezzete doyurdu

Yemeği bir sanat bir yaşam biçimi olarak gördüklerini ifade eden Bülent Kaya, "Her işte olduğu gibi yemek sektöründe de başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Başarılı olduk diyebilmek için hizmetten faydalananların tümünün memnuniyeti gerekirken, başarısızlık için içlerinden bir kaçının memnun olmaması yeterlidir. Asla hata kaldırmayan ve rekabetin oldukça kıyasıya yaşandığı bu sektörde, İngiltere gibi bir ülkede en iyi catering firması seçilmek, çok emek harcanarak başarılmış ve iyi oturtulmuş bir sistemin neticesidir" dedi.

Yemeğe bir sanat dalı gibi yaklaştıklarını, yemeği hazırlama ve sunma aşamalarında ne kadar farklı ve yenilikçi düşünceye sahip olurlarsa o kadar başarılı olacaklarının bilincinde olduklarını söyleyen Bülent Kaya, "Bir yemeği güzel kılan tek unsurun lezzet olmadığını, yemeğin sunumunun da en az yemeğin lezzeti ve kalitesi kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Bir catering firmasının aslında bir yemekten çok fazlası olduğunu bütün planlamalarını ve çalışmalarını bu gerçek üzerine kurguladıklarını söyleyen Bülent Kaya, "Bizi bir ekip ve bir bütün olarak başarıya ulaştıran da hep daha fazlasını sunabilen iş anlayışımız olmuştur" dedi.