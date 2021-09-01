Balıkçılar mevsimin ilk avına çıktı! Kasalar doldu taştı! İşte balık fiyatları...

15 Nisan 2021 yılında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün saatler 00.00'ı gösterdiğinde yasak kalktı. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı.
İlerleyen saatlerde avlarını tamamlayan balıkçılar hale geldi. Tezgahta balıkları satacak olanlarsa halin yolunu tuttu. Gözlerine kestirdikleri balıklar için pazarlık yapan balıkçılar zaman zaman mezatlardan balıklarını alarak arabalarına kasaları taşıdılar. Balıkçılar ilk ağlarda istavrit ve tekirin yakalandığını dile getirdi.
"İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"
Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen "Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak.