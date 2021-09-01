Balıkçılar mevsimin ilk avına çıktı! Kasalar doldu taştı! İşte balık fiyatları...

Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut. İstavritin bugünkü fiyatı burada 25-30 lira civarında Balık Hali'nden çıkışı var. Tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir" dedi.

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