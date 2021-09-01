Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.09.2021 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 15:13
    ABONE OL

    Aksaray'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

    Aksaray'da bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Aksaray’da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

    Aksaray'da yol kenarındaki mıcıra girince savrulup şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Nagihan Aksoy (32) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Nevşehir'den Yalova'ya giden Ömer Aksoy (27) yönetimindeki 77 ABH 007 plakalı hafif ticari araç, yol kenarından mıcıra girince kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ömer Aksoy, eşi Yasemen (25), yeğenleri Fatih (5) ve Hümeyra Ayşe Aksoy (1) yaralandı, yengesi Nagihan Aksoy ise (32) hayatını kaybetti.
    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Aksoy'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Nagihan Aksoy'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
    Yaralılardan Yasemen Aksoy, kazadan bir saat önce Nevşehir'den yola çıktıklarını söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Özcan’dan mide bulandıran ima!
    Haberler Yaşam Aksaray'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
        SON DAKİKA