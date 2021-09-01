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    • Yaşam
    • 01.09.2021 15:56
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    • 01.09.2021 18:33
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    Ankara’da şiddetli rüzgar! Binanın çatısı uçtu

    Ankara’da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düşünce her iki binada da hasar oluştu. İşte detaylar...

    Ankara’da şiddetli rüzgar!

    Ankara'da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düşünce her iki binada da hasar oluştu.

    Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü. Havada uçan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu. Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti. Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

    "FIRTINA GİBİ RÜZGAR GELDİ ANİDEN"
    Olaya şahit olan Veysel Akkaş, "Ufak bir yağmurun ardından tufan geldi. Fırtına gibi rüzgar geldi aniden. İnsanlar kaçacak yer aradı. Ben binanın en üst katında oturuyorum, çatı uçarak binamızın üstüne geldi. Aşağıya parçalar döküldü. Çocuklardan korktum başlarına bir şey gelir diye. Bir anda geldi çatıyı aldı gitti rüzgar. Biz evler yıkıldı sandık. Aşağıya indik. Çatı inince aşağıya baktık, can kaybı ve yaralanma yok. Ev sahiplerine haber verdik, onlar geldi. Bizim binanın üzerine çatı gelince zarar var mı yok mu ona baktık" diye konuştu.

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