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    • Yaşam
    • 31.08.2021 13:10
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    • 31.08.2021 13:18
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    Yasak bu gece bitiyor! Tezgahlar yeniden şenlenecek

    Denizlerde av sezonu bu gece itibarıyla başlıyor. Balıkçılar tezgahlarda ve gemilerde av hazırlıklarını tamamlarken, bu sezon palamut ve hamsi de bolluk bekliyor.

    Yasak bu gece bitiyor! Tezgahlar yeniden şenlenecek

    1 Eylül itibariyle balık sezonu başlıyor. Balıkçılar tezgahlarda hazırlıklarını tamamladı. Av sezonu 1 Eylül itibariyle başlıyor. 15 Nisan'dan bu yana balık tezgahlarında çiftlik balıkları ve olta balıkları satılıyordu. Bu gece itibarıyla av yasağının kalkmasıyla balıkçılar "Virabismillah" diyerek denize açılacak. Tezgahlarda hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar palamut ve hamsi de bolluk bekliyor.



    "HAMSİ, PALAMUT VE İSTAVRİTTE BOLLUK BEKLİYORUZ"
    Av yasağının bitmesi ve tezgahlardaki hazırlıklarla ilgili konuşan Balıkçı Yusuf Durmaz, "Tezgahlarda hazırlıklarımızı tamamladık. Bu gece yarısı itibariyle 'Virabismillah' diyeceğiz. Hamsi, palamut ve istavritte bolluk bekliyoruz.

    Pandemi ve müsilaj sorunlarında zorluklar yaşadık. Şu anda balıkları olumsuz etkileyecek bir şey kalmadı. Vatandaşlar güvenle balık yiyebilir" dedi.



        Samet Varyemez isimli balıkçı ise "Av yasağının kalkmasına günler kala tezgahlarda hazırlıklarımızı tamamladık. Av yasağı olduğu dönem çiftlik balıkları ve olta balıkları satıyorduk. Bu nedenle tezgahlarda balık azdı. Av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balıklar çeşitlenecek. Palamut ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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