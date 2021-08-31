Yasak bu gece bitiyor! Tezgahlar yeniden şenlenecek

1 Eylül itibariyle balık sezonu başlıyor. Balıkçılar tezgahlarda hazırlıklarını tamamladı. Av sezonu 1 Eylül itibariyle başlıyor. 15 Nisan'dan bu yana balık tezgahlarında çiftlik balıkları ve olta balıkları satılıyordu. Bu gece itibarıyla av yasağının kalkmasıyla balıkçılar "Virabismillah" diyerek denize açılacak. Tezgahlarda hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar palamut ve hamsi de bolluk bekliyor.