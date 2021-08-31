Çengelköy'de isyan ettiren koku! Vantilatörü gören "pes" dedi

"FOTOĞRAF ÇEKİLMEYE GELECEKSENİZ BÜYÜK BİR RAHATSIZLIK DUYACAKSINIZ BURADA"

Sahile İskenderun'dan gelen Nil Su da, "Pervane takmışlar, kokuyu üst üste bize itmeye çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız burada. 6-7 ay önce korona geçirdim. Hala koku almada problemim var. Maskeli olmama rağmen çok net bir şekilde alıyorum kokuyu" diye konuştu.

"KALICI BİR ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Mustafa Yıldız ise, "Bu pervanelerin özellikle çevrede yaşayan insanlara ve işletmeye çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü etraf kokuyor. Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım" dedi.