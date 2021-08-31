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    • Yaşam
    • 31.08.2021 13:02
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    • 31.08.2021 13:12
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    İstanbul Pendik'te vatandaşlar yolda kalan Lamborghini’yi itti

    İstanbul Pendik’te seyir halinde olduğu esnada arızalanan Lamborghini marka otomobili vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay esnasında orada bulunan vatandaşlardan Sezgin Aydın, “Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o halini gören herkes şaştı, kaldı” dedi.

    Vatandaşlar yolda kalan Lamborghini’yi itti

    Pendik'te dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Dakikalarca cadde üzerinde vatandaşların ittirmesiyle ilerleyen milyon liralık lüks araç çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyerek gözden kayboldu.



    Öte yandan yaşanan o ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "ARACI O HALDE GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"
    Olay esnasında orada bulunan vatandaşlardan Sezgin Aydın, "Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o halini gören herkes şaştı, kaldı" dedi.



    "ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİM"
    İlginç olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise, "İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti.

        Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu" diye konuştu.

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