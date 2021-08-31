Türkiye bu cinayete kilitlendi! Sağ kurtulan baba ilk ifadesini verdi: Tabancamı gardıroba saklamıştım...

Tarihler 24 Ağustos'u gösterdiğinde, Türkiye bir vahşete tanıklık etti. 14 yaşındaki F. Yalpı, babasının tabancasıyla ailesini katletti! Film gibi olay, Ordu Korgan'da meydana geldi. F. Yalpı, fındık toplamak istemedi. Çıkan kavga sonucunda, polis babasının silahını alarak tetiği çekti! Önce anneannesi Cennet Gedek'i, ardından annesi Rahime Yalpı ve ağabeyi Murat'ı katletti! Sesleri duyup eve giden babası Cemalettin Yalpı'ya da 4 el ateş etti! Tutuklanan 14'lük katil ilk ifadesinde "Ailemden psikolojik baskı gördüm. Annem bana kötü davranıyordu. Beni sevmediğini düşünüyordum. İçimde kin biriktirdim" dedi. Katliamdan ağır yaralı olarak kurtulan baba Yalpı ise dün tedavi gördüğü hastanede kendine geldi. İlk ifadesinde "Tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum. Hala yaşadığıma inanamıyorum" dedi.

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Psikoterapist Şirin Şinikçi, "Çocukluğu travmatik ve sevgisiz geçmiş bir ergen, çocukluğunu ve ebeveyn tutumlarını sorgular. Bu başlangıç saldırganlık, maddeye yönelme, hatta öz kıyımla bile sonlanabilir. Bu olayda öfke tamamen aileye yöneltilmiş. Yaşanan olay, bir ergenin birikmiş sevgisizliğinin dürtü kontrol bozukluğunda ki isyan halidir" dedi.