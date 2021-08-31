Ağrı'da aşiret düğününde altınlar havada uçtu

Ağrı Taşlıçay'da Pleki aşiretine mensup Samancı ailesinin düğün törenine katılan davetliler, damat Servet Samancı ve gelin Fatma Levent'e altın takmak için birbiriyle yarıştı. Masanın üzeri, altın ve paralarla dolup taştı.

Damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. İki bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler, bol bol halay çekti. Bu arada Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar da aşı olma fırsatı buldu.