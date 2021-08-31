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    Atv'de yine Müge Anlı rüzgarı esti! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetini konu aldı

    Atv'de yine Müge Anlı rüzgarı esti. Yeni yayın dönemine başlayan araştırmacı gazeteci, bir kez daha Büyükşen çiftinin cinayetini gündeme getirdi. Katili tutanın Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K. yasak aşk yaşayan Esra Taş ve yeni sevgilisi Abdullah Başdemir olduğu anlaşıldı.

    Dedektif Müge

    Atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni yayın dönemine başladı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ilk bölümde Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetini konu aldı.

    3 yıl önce Konya'daki evlerinde katledilen Necla-Metin Büyükşen çiftinin yanlış eve giren kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katili tutanın Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K. yasak aşk yaşayan Esra Taş ve yeni sevgilisi Abdullah Başdemir olduğu anlaşıldı.

    İŞTE AKILLARDAKİ O 4 SORU...
    Soruşturma sürerken sosyal medya kullanıcıları akıllarda kalan soruları sıraladı:

    Büyükşenleri, kiralık katil öldürdü. Ancak asıl hedef olan Hüseyin K ve ailesi, evlerinde oturmaya devam etti?
    Katil, neden çiftin kızları Büşra'yı öldürmedi?
    Abdullah Başdemir, nasıl öldü?
    Madem cinayeti kiralık katil işledi. Büyükşen çiftinin oğlu Uğur, gelini Betül ve kızları Büşra'nın üzerindeki neden barut vardı?

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