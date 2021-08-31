Gökhan Tunalıgil: 'Saklı Yüzler Bosna' filmini zor şartlarda çektik

Diş hekimi Gökhan Tunalıgil, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği "Saklı Yüzler Bosna" filminin gerçeklerden güç alan bir sanat eseri olduğunu söyledi: "Bir sanat eseri ortaya çıkarmak için bazen imkânsızı denemek gerekir. Sanat adına yapılan çoğu filmin bir hedefi vardır. Oscar'a aday olmak, ödül almak, gişe rekorları kırmak gibi. Bu gibi eserlerde işin içinde büyük bütçeler ve sponsorlar yer alır. Ama bazı sanat eserleri vardır ki; kendi özünden ve yaşanmışlardan güç alarak ortaya çıkar. İşte 'Saklı Yüzler Bosna' filmi de bunun en güzel örneklerinden biri."



BÜYÜK VAHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİK

Kardeşi Ayhan Tunalıgil'le birlikte hayata geçirdiği bu film projesiyle Bosna'daki soykırımı ve sonrasında yaşanan adaletsizlikleri tüm dünyaya göstermek istediklerini anlatan Gökhan Tunalıgil, şöyle konuştu: "Herkesin bildiği gibi 1992 ve 1995 yılları arasında, Avrupa'nın göbeğinde ve Birleşmiş Milletler'in koruması altında olmasına rağmen Bosna'da büyük bir vahşet yaşandı. Sırp askerleri tarafından soykırım yapıldı. 'Saklı Yüzler Bosna' filmi, daha önce yapılmış filmlerin aksine Bosna'daki soykırımı gerçek bir dille anlatıyor ve savaş sonrasında devam eden adaletsizlikleri bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor."



SET YOKTU, ÇEKİM ORTAMINI KENDİMİZ HAZIRLADIK

Kardeşiyle birlikte parçalanan Yugoslavya'da doğup büyüdüklerini ve oradaki bütün savaş sürecine yakından şahit olduklarını belirten Gökhan Tunalıgil, yönetmenliğini Haktan Özkan'ın üstlendiği filmin çekimlerine 2020 yılının eylül ayında başladıklarını belirtti. Tunalıgil, yapımı zorlu şartlar altında tamamladıklarını söyledi: "Covid 19 nedeniyle ortaya çıkan salgın koşullarına rağmen sağlık güvenliğini elden bırakmadan filmin çekimlerine devam ettik. En önemlisi de filmin bütçesi için hiçbir iş insanından ve hiçbir özel kuruluştan destek almadan, kendi imkânlarımızla ve kendi bilgi birikimimizle filmi tam 1 yıl içerisinde, dört mevsim şartlarında çekerek bitirdik. Set olmadan, kendi araç gereçlerimizle çekim ortamlarını hazırladık. Aksiyon sahnelerinde gerektiğinde sabahlara kadar dağlık alanlarda kalıp çekimlerimizi tamamladık."

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