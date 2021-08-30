Kocaeli’nin Gebze ilçesinde feci kaza: Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı





Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve omuriliğinde çatlak meydana geldiği öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.