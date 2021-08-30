Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.08.2021 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 15:58
    ABONE OL

    İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı! Yer: Avcılar

    İstanbul Avcılar'da ters yönde hareket eden taksiye çarpmamak için yavaşladığı iddia edilen İETT otobüsüne, arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kaza nedeniyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

    İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı! Yer: Avcılar

    Avcılar'da ters yönde giden taksiye çarpmamak için yavaşladığı belirtilen İETT otobüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada iki kadın yolcu yaralandı.

    Kaza, Avcılar D-100 Karayolu yan yol Küçükçekmece yönünde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen taksi şoförü, Denizköşkler Mahallesi'nde ters yönde giderken Erkan Cöne yönetimindeki İETT otobüsü aniden yavaşladı. Arkadan gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Rıza Çelik ise durduramayınca İETT otobüsüne çarptı. Kazada iki kadın yolcu yaralandı. Taksi şoförü kazanın ardından kaçarken ambulanslara alınan otobüsteki iki kadın yolcu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum
    Haberler Yaşam İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı! Yer: Avcılar
        SON DAKİKA