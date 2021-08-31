Erzurum’da acıklı olay! Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu

Dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Şehir Hastanesi istikametinden gelen 25 LU 174 plakalı aracın sürücüsü H.K., kavşaktan sola dönmek istediği sırada Yıldızkent istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki 34 KB 9646 plakalı araçla çarpıştı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada H.K.'nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.