Erzurum’da acıklı olay! Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu

Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinden çok fazla kaza olduğunu bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.

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