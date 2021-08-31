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    • Yaşam
    • 31.08.2021 09:31
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    • 31.08.2021 09:31
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    İzmir'de gece saatlerinde feci kaza: 5 yaralı

    İzmir'de 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    İzmir’de gece saatlerinde feci kaza

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı feci kazada 5 kişi yaralanırken, çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


    Kaza, gece saatlerinde Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan M.Ö., idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan C.K., yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan M. Ö., idaresindeki araç park halindeki otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde yaralan M. Ö., A. K., B. B., D. K., ve C. A., ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Öte yandan, kaza nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, olay yerine çağırılan çekici yardımıyla araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik akışı normale dönerken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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