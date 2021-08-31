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    • Yaşam
    • 31.08.2021 09:33
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    • 31.08.2021 09:37
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    Akılalmaz kaza: Ağaç parçası karnından girip sırtından çıktı

    Bursa İnegöl'de bir koltuk atölyesinde makineden fırlayan ağaç parçası işçinin karnından girip sırtından çıktı. Olayı gören işçiler büyük bir şok yaşarken ameliyata giren 30 yaşındaki Ahmed A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    DHA
    Ağaç parçası vücuduna önden girdi arkadan çıktı

    Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt bölgesinde faaliyet gösteren bir koltuk atölyesinde meydana geldi. Dilimleme makinesinden fırlayan ağaç parçası, yabancı uyruklu işçi Ahmed A.'nın (30) karnından girip sırtından çıktı.

    Olayı gören işçiler büyük şok yaşarken, talihsiz işçi kanlar içinde yere yığıldı. Çalışma arkadaşlarının yardıma koştuğu işçi, vücuduna giren ağaç parçasıyla birlikte özel araçla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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