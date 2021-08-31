Küçük Elif kaynayan pekmez kazanına düştü (Yaşam haberleri)

Adıyaman Kahta'da 7 yaşındaki Elif Ada Elgazi, evin bahçesinde kaynayan pekmez kazanına baktığı esnada dengesini kaybederek içerisine düştü. Yakınları tarafından kazandan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TELEFON İNDİRİMİ
Diyarbakır Bismil'de Ramazan Nerede, 3 çocuk annesi eşini ve onun içinde bulunduğu aracın şoförünü öldürdü. Katil koca, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Eşinin şoförle 603 kez telefon görüşmesi kaydı ortaya çıktı. Mahkeme, olayda haksız tahrik olduğuna kanaat getirdi. Cezayı ağır müebbetten 20 yıla indirdi.
630 BİNLİK KAHVE!
ABD Teksas'ta Mary Simms isimli müşteri, Starbucks mağazasına girdi. Kadına yanlış kahve verildi. Kahveyi geri verirken kapak açıldı. Simms'in kucağına döküldü. Birinci ve ikinci derece yanıklar meydana geldi. Simms'in istediği tazminat ise dudak uçuklattı. Mağdur kadın, hastane faturalarını, alamadığı maaşları ve "Geçmiş ve gelecekteki yaşam üzerindeki zevk kaybını" karşılamak için 75 bin dolar yani yaklaşık 630 bin TL talep etti.