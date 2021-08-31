Küçük Elif kaynayan pekmez kazanına düştü (Yaşam haberleri)

SEN ÖLMEDİN KUZUM

İzmir'in Çeşme ilçesindeki darp edilen kadını kurtarmak isterken vale Faruk Baştosun tarafından katledilen Alpay Kalyon'un (33) acılı abisi Alper Kalyon okuyanları hüzünlendiren bir paylaşım yaptı. Kalyon, sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğraflarını paylaşarak, "Sen ölmedin kuzum ben öldüm. İnsan en sevdiklerini kaybettikten sonra öğrenir mezarlıktan korkmamayı. Hayat, sen tatlı ve güzel bir yalansın" şeklinde ifadeler kullanarak duygularını yazıya döktü.