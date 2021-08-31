Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Küçük Elif kaynayan pekmez kazanına düştü (Yaşam haberleri)

    Adıyaman Kahta'da 7 yaşındaki Elif Ada Elgazi, evin bahçesinde kaynayan pekmez kazanına baktığı esnada dengesini kaybederek içerisine düştü. Yakınları tarafından kazandan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kazan faciası

    Adıyaman Kahta'da 7 yaşındaki Elif Ada Elgazi, evin bahçesinde kaynayan pekmez kazanına baktığı esnada dengesini kaybederek içerisine düştü. Yakınları tarafından kazandan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    TELEFON İNDİRİMİ
    Diyarbakır     Bismil'de Ramazan Nerede, 3 çocuk annesi eşini ve onun içinde bulunduğu aracın şoförünü öldürdü. Katil koca, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Eşinin şoförle 603 kez telefon görüşmesi kaydı ortaya çıktı. Mahkeme, olayda haksız tahrik olduğuna kanaat getirdi. Cezayı ağır müebbetten 20 yıla indirdi.

    630 BİNLİK KAHVE!
    ABD Teksas'ta Mary Simms isimli müşteri, Starbucks mağazasına girdi. Kadına yanlış kahve verildi. Kahveyi geri verirken kapak açıldı. Simms'in kucağına döküldü. Birinci ve ikinci derece yanıklar meydana geldi. Simms'in istediği tazminat ise dudak uçuklattı. Mağdur kadın, hastane faturalarını, alamadığı maaşları ve "Geçmiş ve gelecekteki yaşam üzerindeki zevk kaybını" karşılamak için 75 bin dolar yani yaklaşık 630 bin TL talep etti.

        SEN ÖLMEDİN KUZUM
        İzmir'in Çeşme ilçesindeki darp edilen kadını kurtarmak isterken vale Faruk Baştosun tarafından katledilen Alpay Kalyon'un (33) acılı abisi Alper Kalyon okuyanları hüzünlendiren bir paylaşım yaptı. Kalyon, sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğraflarını paylaşarak, "Sen ölmedin kuzum ben öldüm. İnsan en sevdiklerini kaybettikten sonra öğrenir mezarlıktan korkmamayı. Hayat, sen tatlı ve güzel bir yalansın" şeklinde ifadeler kullanarak duygularını yazıya döktü.

        41 KERE MAŞALLAH
        Diyarbakır'da         görme engelli Mehmet Emin Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nde 2006'da Avrupa Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda birinci, 2007'de Brezilya'da ikinci oldu. 2009'da sakatlık nedeniyle çok sevdiği spora ara vermek zorunda kaldı. Uzun süren tedavisinin ardından 13-15 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 67,5 kiloda tek seferde 170 kilo kaldırarak birinci olmanın sevincini yaşadı. 12 yıl sonra 41 yaşında şampiyon olan Erdoğan, "Hedefim Gürcistan'da yapılacak dünya şampiyonasında 210 kilo kaldırmak" dedi.

        MODANIN YÜZÜ
        ABD'li moda ikonu Iris Apfel, 100 yaşında ünlü markaların yüzü olmayı başardı. Son dönemlerde ünlü markaların yaşlı modeller kullanmayı tercih etmesiyle Apfel'in yıldızı parladı. Dünyaca ünlü Kate Spade de Apfel'i tercih eden markalar arasında yer aldı.

            MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR


            VAKA SAYISI 19 BİN 557
            Türkiye'de             son 24 saatte 283 bin 250 Covid- 19 testi yapıldı. 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401 oldu.

            205 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 205 milyon 312 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 130'ar bin lira, 4 bilenler bin 676'şar lira, 3 bilenler 117'şer lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

                BİR TALİHLİYE 196 BİN TL
                10 bilen bir kişi, 196 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 992'şer lira, 8 bilenler 228'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Finansal varlıklar rekor kırdı
                Haberler Yaşam Küçük Elif kaynayan pekmez kazanına düştü (Yaşam haberleri)
                    SON DAKİKA