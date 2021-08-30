Ordu'daki aile katliamından yaralı kurtulan baba: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum

'BENİ SEVMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu.

Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı.

