Ordu'da fındık toplama dehşeti! 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti

Ordu'nun Korgan ilçesinde, aile içinde büyük bir dehşet yaşandı. Tokat Niksar'da polis memuru olarak görev yapan Cemalettin Yalpı, eşi ve iki oğlunu da alarak memleketi Ordu'ya fındık hasadı için geldi.

Aile, dün sabah kahvaltı sonrası fındık bahçesine gitmek için hazırlandı. Bu sırada 14 yaşındaki S.Y, bahçeye gitmek istemedi. Aile arasında tartışma çıktı. Bir ara gözden kaybolan S.Y, yatak odasına gitti ve babasının beylik silahını alarak ailenin üzerine kurşunları boşalttı.

Dehşet anların yaşandığı evde, anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerdek hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan baba Yalpı ile ağabey Murat Yalpı, hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen ağabey de kurtarılamadı. Bir hiç uğruna ailesini katleden küçük çocuk, önce kayıplara karıştı. Bir süre sonra da polise giderek teslim oldu. Çok yönlü inceleme başlatıldı.