Kanseri yenen iki kadın, başka hastalara umut oluyor

Kanseri yenen genç kadın, örnek bir davranışa imza attı. Aynı hastalıkla mücadele eden insanlara umut aşıladı. İzmir'de yaşayan Neslihan Ergin (39), geçen yıl meme kanserine yakalandı. 30 kür kemoterapi gördükten sonra hastalığı atlattı. "Damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar" diyerek, sosyal medya hesabından tedaviyle ilgili hastalara yol göstermek için kolları sıvadı. "Kanseri yaşayan biri olarak 'Nesly senden destek istiyoruz, paylaşmak istiyoruz' diyen kim varsa telefonumdan bana ulaşabilir. Çünkü yaşadım ve o yolu yürüdüm. Her adımını, her zorluğunu biliyorum. Yürüyeceğin yolu adım adım biliyorum. Anlatmaya, yardıma hazırım" açıklaması yaptı.

İYİLİK SMANI

Ankara'da yaşayan Büşra Karahan, geçen yıl yakalandığı meme kanserini yendi. Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklara şifa olmak için harekete geçti. Büyük emeklerle yaptığı el işlerini satarak, yardım bekleyen bebeklerin tedavi masrafları için bağışladı.