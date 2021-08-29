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    • Yaşam
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    • 29.08.2021 22:36
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    Son dakika: Malatya'da korkunç kaza! Hurdaya çıkan arabadan 1 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

    Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

    DHA
    Malatya’da korkunç kaza!

    Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

    Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki 23 LU 762 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki 27 BOF 01 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Malatya'da korkunç kaza! Hurdaya çıkan arabadan 1 kişinin cansız bedeni çıkartıldı
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