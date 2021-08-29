Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.08.2021 20:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2021 20:37
    ABONE OL

    Marmara Denizi'nde hareketli anlar! Ahırkapı'ya çekildi

    Son dakika haberine göre Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan yük gemisi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.

    Marmara Denizi’nde hareketli anlar! Ahırkapı’ya çekildi

    Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan "Consolıdator" adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımızKURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | Kasımpaşa - Galatasaray
    Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde hareketli anlar! Ahırkapı'ya çekildi
        SON DAKİKA