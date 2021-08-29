Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan "Consolıdator" adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımızKURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." denildi.
- Yaşam
- 29.08.2021 20:37
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- Son Güncelleme:
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- 29.08.2021 20:37
Marmara Denizi'nde hareketli anlar! Ahırkapı'ya çekildi
Son dakika haberine göre Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan yük gemisi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.
Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan "Consolıdator" adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.