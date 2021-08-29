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    • Yaşam
    • 29.08.2021 22:52
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    • 29.08.2021 22:52
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    Balıkçılar tarafından denizde bulundu! Tam 300 kilo ağırlığında

    Muğla Fethiye'de balıkçılar tarafından 300 kilo ağırlığında ölü Akdeniz foku bulundu. Sahile getirilen fok Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.

    Denizde bulundu! Tam 300 kilo ağırlığında

    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin'in (36) teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdiği yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.

    Fethiye'de Kızılada açıklarında balık avına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü. Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi'ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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    Haberler Yaşam Balıkçılar tarafından denizde bulundu! Tam 300 kilo ağırlığında
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