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    • Yaşam
    • 30.08.2021 00:44
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    • 30.08.2021 00:44
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    Freni patlayan tır bir başka tıra çarptı! 1 yaralı

    Mardin Derik'te akşam saatlerinde freni patlayan buğday yüklü tır, kontrolden çıkarak önündeki bir başka tıra çarptı. Feci kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

    Freni patlayan tır bir başka tıra çarptı! 1 yaralı

    Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan buğday yüklü TIR'ın, önünde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30'da Derik ilçe merkezinde bulunan benzinlik istasyonun önünde meydana geldi. Mazıdağı ilçesi istikametinden Şanlıurfa yönüne giden Ahmet Babaç (55) yönetimindeki 63 ABV 324 plakalı buğday yüklü TIR'ın freni patlaması sonucu önünde seyir bulunan Ali Özmen (56) yönetimindeki 71 FL 634 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpma sonuçu devrilen araçta sürücü Ahmet Babaç yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Babaç'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen TIR'ın dorsesindeki buğday ise etrafa saçıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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