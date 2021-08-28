L.D.'yi ikamete zorla çıkartmadığını, ellerini ve ayaklarını bağlayarak zorla tecavüz etmediğini söyleyen Cesur İ., "Hakkımda söylenen tüm iddialar L.D.'nin Kanada'ya iltica etmek istemesiyle ilgili. Zaten kendisiyle 2-3 yıldır birlikteyiz. Birlikte olduğum birine neden zorla tecavüz edeyim" diyerek kendisini savundu.

SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN MAİL ATMIŞ

Cesur İ., L.D.'nin sınır dışına gönderilmesi için Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği'ne mail attı. Mailde, L.D.'nin insan ticareti yaptığını ve İran ajanı olduğunu iddia etti.