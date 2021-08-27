Tugay Gök Temmuz ayında Google’ı fethetti

Çektiği içeriklerle eğlendirirken aynı zamanda düşündürmeyi başaran Tugay Gök; "Eğlence ile komiklik arasında nüans vardır. Milyonlarca gence örnek olmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Eğlendirirken düşündürmeyi seviyorum bu da özellikle pandemi sürecinde insanlara çok iyi geliyor. Televizyonun sıkıcılığı YouTube ile son buldu" dedi.

TUGAY GÖK KİMDİR?

Tugay Gök 26 yaşında ve Adanalıdır. İstanbul'da yaşayan Tugay Gök, Youtube ve sosyal medya fenomenidir. Youtube kanalı bulunan ünlü ismin 2.87 milyon abonesi vardır. Tugay Gök, genellikle eğlenceli videolar çekiyor. Bazı zamanlar PlayerUnknown's Battlegrounds ve Zula oyunları da oynayan ünlü Youtuber'ın son videosu trendlere girmişti. Youtube'a ilk olarak 15 Kasım 2012 tarihinde başladı ve zamanla popüler oldu. Şuanda ise 2,87 milyon abonesi vardır. Kanaldaki toplam görüntülenme sayısı ise 619.270.510 görüntülemedir. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Tugay Gök'ün instagramda 750 bin takipçisi bulunmaktadır.