Mustafa Kıranatlıo: Türkçe en çok web sitesi içeriği üretilen diller arasında 4. sırada

Vevo Medya'nın kurucusu olan Mustafa Kıranatlıo, We are social dijital 2021 raporuna dair açıklamalarda bulundu. Raporun tamamının analiz edilmesinin uzun bir zaman diliminin yanında yoğun bir çaba da gerektirdiğini ifade eden Kıranatlıo,dedi."Bugün için dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısının 4,6 milyar kişiye ulaştığını ve bunun da dünya nüfusunun yarısından fazlasına tekabül ettiğini vurguladı. Bu insanların günde ortalama 7 saatlerini internette geçirdikleri göz önünde bulundurulduğunda internetin yakın gelecekte hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsayacağını söyleyebiliriz." diyen Kıranatlıo, "İnternete erişimin %92,6'sının mobil telefonlar üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında eğitimden, pazarlamaya, reklamdan, eğlenceye her şeyin mobil iletişime yönelik gerçekleştirileceği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.Bu dönüşümlerin iyi okunması gerektiğini de ifade eden Mustafa Kıranatlıo, "Eğitimin, ticaretin, reklamın kısacası her şeyin kalbi artık internette atıyor. Firmalar, şirketler, bireyler kendilerini bu yeni duruma göre konumlandırmalılar" dedi