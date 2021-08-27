Atilla Gökova kimdir?

2017 yılında kendi markasını kurarak İstanbul merkezli bir yelken okulu da kuran Gökova, çocukluğundan beri devamlı denizde geçen bir yaşama profesyonel kariyer olarak 18 yılını sığdırmış durumda. Sayısız öğrenci yetiştiren ve yelken yarışlarında aldığı başarının yanı sıra aynı zamanda renkli bir kişilik.

Yelken okulunda her denizcilik yapısına uygun tekneler ile eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda denizcilik bilgilerini Youtube kanalında takipçileri ile paylaşıyor. Yazarlık, müzisyenlik gibi hobilerinde profesyonelleşmeye çalışan denizcinin yayınlanmış bir romanı da mevcut. "Yalnızlık Melekleri" ismi ile raflarda olan bu roman fantastik bir öyküyü yüksek hayal gücüyle okuyucularına ulaştırıyor.

Atilla Gökova, İstanbul merkezli yelken okulunda yılın her dönemi farklı eğitim konseptleri ile hizmet vermeye devam ediyor.