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    • Yaşam
    • 27.08.2021 15:54
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    • 27.08.2021 15:54
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    Şarkıcı Özkan Çifçi’nin ablası ile yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu!

    Özkan Çifçi, Hollanda’da müzisyen bir ailenin içerisinde müziğe doğdu ama müziğe doymadı. Babasının ve ablasının kendisine verdikleri destek sayesinde kariyerinde iyi bir yer edinen Özkan Çifçi’nin, ablası Birsen ile beraber seslendirdikleri düetler her defasında yüz binleri bulan izlenme rakamlarına ulaştı. Her bir düette birçok beğeni ve olumlu yorum alan Özkan Çifçi, “Yapılan her olumlu yorum, yapılan her beğeni ablam ile beni daha iyi işler ortaya çıkarma noktasında motive etti” dedi.

    Sosyal medyayı sallayan düet

    Sosyal medya aracılığı ile herkese kolaylıkla ulaşılabildiğini ve kaliteli içeriğin karşılıksız bırakılmadığını söyleyen Özkan Çifçi, "Ablam benden tam 11 yaş büyük. Bana hem annelik hem de ablalık yaptı. Müzik yolculuğumda beni sürekli olarak destekledi. Aslında şöhret peşinde de değildi ama düetlerimizin çok beğenilmesi onu göz önüne çıkardı" dedi. Ablasının müzikte farklı bir tınısının ve yorumunun bulunduğunu söyleyen Özkan Çifçi, "Her ne kadar ablamın düet seslendirdiğimiz görüntülerde yüzü yarım çıksa da o her zaman tam bir performans sergiledi. Anlayacağınız ablam yarım gözüktü ama tam sevildi" dedi.

    Abla kardeş birlikteliğinin en güzel örneğini sergilediklerini söyleyen Özkan Çifçi, "Ablam ile beraber seslendirdiğimiz düetlerin beğenilmesi tesadüf değil gerek ablam gerekse de ben okuduğumuz şarkılara ruhumuzu katıyoruz. Profesyonel bir işi amatör bir ruh ile gerçekleştirince ortaya herkesin beğenisini kazanan eserler çıkıyor" dedi. Ablası ile daha pek çok projeye imza atmayı hedeflediklerini belirten Özkan Çifçi, "Ablam bu müzik serüvenimde elimden tutanımdır ve ben ona çok ama çok şey borçluyum." dedi.

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