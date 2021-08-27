Şarkıcı Özkan Çifçi’nin ablası ile yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medya aracılığı ile herkese kolaylıkla ulaşılabildiğini ve kaliteli içeriğin karşılıksız bırakılmadığını söyleyen Özkan Çifçi, "Ablam benden tam 11 yaş büyük. Bana hem annelik hem de ablalık yaptı. Müzik yolculuğumda beni sürekli olarak destekledi. Aslında şöhret peşinde de değildi ama düetlerimizin çok beğenilmesi onu göz önüne çıkardı" dedi. Ablasının müzikte farklı bir tınısının ve yorumunun bulunduğunu söyleyen Özkan Çifçi, "Her ne kadar ablamın düet seslendirdiğimiz görüntülerde yüzü yarım çıksa da o her zaman tam bir performans sergiledi. Anlayacağınız ablam yarım gözüktü ama tam sevildi" dedi.





Abla kardeş birlikteliğinin en güzel örneğini sergilediklerini söyleyen Özkan Çifçi, "Ablam ile beraber seslendirdiğimiz düetlerin beğenilmesi tesadüf değil gerek ablam gerekse de ben okuduğumuz şarkılara ruhumuzu katıyoruz. Profesyonel bir işi amatör bir ruh ile gerçekleştirince ortaya herkesin beğenisini kazanan eserler çıkıyor" dedi. Ablası ile daha pek çok projeye imza atmayı hedeflediklerini belirten Özkan Çifçi, "Ablam bu müzik serüvenimde elimden tutanımdır ve ben ona çok ama çok şey borçluyum." dedi.