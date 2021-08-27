İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S. çantasını kapkaççılara kaptırdı! Peşinden koştuğu anlar kamerada

Son dakika... İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalıp kayıplara karışan kapkaççı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Giydiği tişört sayesinde yakayı ele veren ve 11 adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B. (20) sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çantayı çalıp kaçtığı anlar ve genç mankenin peşinden çaresizce koşturduğu anlar kameralara yansıdı.

SON DAKİKA RUS MANKEN KAPKAÇÇISINI BÖYLE KOVALADI

Şişli Kınalı Keklik sokak civarında geçtiğimiz hafta sonu gündüz saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Rus manken Elena S. (33) tek başına sokakta ürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı. İçerisinde 20 bin liralık cep telefonu ev anahtarı, izin belgesi ve muhtelif kartları ile birlikte çalınan çantasının peşinden koşan genç kadın bir türlü yakalayamadı. Kapkaççı dakikalar içerisinde kayıplara karıştı.

GİYDİĞİ TİŞÖRT YAKAYI ELE VERDİ

Sokak ortasında çaresiz kalan Elena S. hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği şüphelinin peşine düştü.

Olayda sırasında giydiği kıyafetlerle sokağa çıkan şüpheli yakayı ele verdi. Bir alt sokağa kaçtığı tespit edilen şüpheli saklandığı adreste gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

11 Adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B.'nin çantayı başka bir yere attığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

UZUN SÜRE ÇANTASI İÇİN KOŞTU

Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde genç kadının çantasını çalan kapkaççının hızla kaçtığı ve Elena S'nin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Bir süre çantasının peşinden koşan Elena çaresiz bir şekilde sokak ortasında kalıyor.