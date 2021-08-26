Fenerbahçe tesisleri önünde kaza! Otomobilin motoru yol ortasında kaldı

Olay, gece 04.00 sıralarında Sancaktepe Can Bartu Tesislerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre 34 DLY 985 Peugeot markalı otomobil sürücüsü alkollü şekilde aşırı hız yaptı.
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan mantarlara çarparak takla atmaya başladı. Takla atmaya başlayan otomobilin motoru yerinden koparak yolun ortasında kaldı.
Motoru kopan otomobil yaklaşık 50 metre takla atarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan olayda ölü veya yaralanan olmazken; otomobil içinde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıktıktan sonra olay yerinde aracı bırakıp kaçtı.