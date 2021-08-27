İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı (Yaşam haberleri)

MEGA ÇİLE!

İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmedi. Son günlerde 'yalnızca turistleri kabul eden' taksiler gündeme geldi. Şikayetler artınca, polis harekete geçti. Ekipler dün, mega kentin pek çok bölgesinde denetimdeydi. Emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve sigara içen sürücülere ceza kesildi. Araçları ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Emniyet kemerini takmadığı için durdurularak ceza kesilen Birol Menteş, "Cezamızı çekeceğiz. Fahiş fiyat uygulayanlar meslekten arındırılmalı ki bizim de adımız kötüye çıkmasın" dedi. Taksi bekleyen Mehmet Özkan ise şunları söyledi: Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar!