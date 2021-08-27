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    İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı (Yaşam haberleri)

    İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı. 11 suç kaydı olan Yasin B. (20) tutuklandı. Mankenin çaresizce koşturduğu anlar kameralara yansıdı.

    Kapkaç dehşeti

    İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı. 11 suç kaydı olan Yasin B. (20) tutuklandı. Mankenin çaresizce koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Yunus Emre KAVAK

    ÖLÜME PEDAL ÇEVİRDİ
    Antalya     Kepez'de atık ağaçları sanata dönüştüren emekli yüksek orman mühendisi İsmet Yücel (65), bisikletiyle evine giderken kendisine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yücel ise hayatını kaybetti. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    9.4 MİLYON TL DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 9 milyon 420 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 433'er lira, 4 bilenler 485'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

    ÇOK FENAMEN
    Sosyal medya fenomenliği meslek haline geldi! Markalarla işbirliği yapan isimler, her ay binlerce lira gelir elde etti! Takipçi kazanmak için de sayısız çekiliş düzenledi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle çekiliş yapan isimler için harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu 18 'fenomen' için işlem başlatılmasına karar verildi. Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy, dün ifade vermek için Emniyet'e gitti. Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da ifade vermesi bekleniyor.

        MEGA ÇİLE!
        İstanbul'un         taksi çilesi bitmek bilmedi. Son günlerde 'yalnızca turistleri kabul eden' taksiler gündeme geldi. Şikayetler artınca, polis harekete geçti. Ekipler dün, mega kentin pek çok bölgesinde denetimdeydi. Emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve sigara içen sürücülere ceza kesildi. Araçları ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Emniyet kemerini takmadığı için durdurularak ceza kesilen Birol Menteş, "Cezamızı çekeceğiz. Fahiş fiyat uygulayanlar meslekten arındırılmalı ki bizim de adımız kötüye çıkmasın" dedi. Taksi bekleyen Mehmet Özkan ise şunları söyledi: Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar!

        ASLAN PARÇASI
        Hayvanat         bahçesindeki aslanlar, başkenti karıştırdı! Ankara Gölbaşı'nda Ahmet Zeki Öner, 1.5 ay önce mahalle arasında hayvanat bahçesi açtı. Ancak sık sık kükreyen 12 aslanla 2 kaplan, vatandaşı uyutmadı! Mahalleli Niyazi Gürel, "Canımızdan bezdik. Aslan idrarını yapıyor, kokuyor" diye dert yandı. İşletmeci Öner "Günde sadece 1-2 kere kükrüyorlar. 20 saat uyuyorlar" savunması yaptı.


        PANDEMİDE OBEZ OLDUK
        Çağın vebası obezite, pandemiyle birlikte yükselişe geçti. Son yapılan araştırmada, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 65'inin obez olduğu belirlendi. En çok obezin görüldüğü bölgeler, 36,9 ile Orta Anadolu ve yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz'di. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Obezite kalp, hipertansiyon, diyabet ve kanser riskini artırır" dedi.
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        Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...
        Haberler Yaşam İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı (Yaşam haberleri)
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