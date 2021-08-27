İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı (Yaşam haberleri)

İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalan kapkaççı yakalandı. 11 suç kaydı olan Yasin B. (20) tutuklandı. Mankenin çaresizce koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Yunus Emre KAVAK
ÖLÜME PEDAL ÇEVİRDİ
Antalya Kepez'de atık ağaçları sanata dönüştüren emekli yüksek orman mühendisi İsmet Yücel (65), bisikletiyle evine giderken kendisine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yücel ise hayatını kaybetti. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
9.4 MİLYON TL DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 9 milyon 420 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 433'er lira, 4 bilenler 485'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
ÇOK FENAMEN
Sosyal medya fenomenliği meslek haline geldi! Markalarla işbirliği yapan isimler, her ay binlerce lira gelir elde etti! Takipçi kazanmak için de sayısız çekiliş düzenledi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle çekiliş yapan isimler için harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu 18 'fenomen' için işlem başlatılmasına karar verildi. Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy, dün ifade vermek için Emniyet'e gitti. Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da ifade vermesi bekleniyor.