Aşı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor: Bakanımız Fahrettin Koca’yı dinlemediğim için çok pişmanım

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde bir süredir anne ve babasıyla koronavirüs tedavisi gören Bedia Aşankeleş, Bakan Fahrettin Koca'yı dinlemediği için çok pişman olduğunu belirterek, aşı olmayanlara çağrıda bulundu.
Son zamanlarda koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesi hastanelerdeki yoğunluğun da artmasına neden oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan ve neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların tedavisi sürüyor.
Burada solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören İpek Manto, iki gündür yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini ifade ederken, Bedia Aşankeleş ise aşı olmadıkları için aynı hastanede anne ve babasıyla birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü söyledi. Aşı olmadıkları için pişman olduklarını söyleyen hastalar, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak bir an önce aşı olmalarını istedi.
"ANNEM VE BABAM DA YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE YATIYOR"