Aşı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor: Bakanımız Fahrettin Koca’yı dinlemediğim için çok pişmanım

Aynı hastanede anne ve babasıyla Kovid-19 yoğun bakım servisinde tedavi gören Bedia Aşankeleş, "Maalesef aşı olmadığım için buraya düşmek zorunda kaldım. 16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı dinlemediğim için çok pişmanım. Şu an hala nefes darlığı yaşıyorum, hala acısı geçmemiş. Sürekli aşı olmayı erteledim, ha bugün ha yarın derken sonuç bu noktaya kadar geldi. Aşı olmamanın pişmanlığını çok kötü yaşadım. Şu an annem ve babamda yoğun bakım servisinde yatıyorlar, onlar da aşı olmadılar. Biz ailece aşı olmamıştık zaten. Ben, annem ve babam şu an çok kötüyüz. Üçümüzde burada yatıyoruz. 7 yaşında çocuğumu evde bırakıp geldim. Aklım fikrim çocuğumda ve lütfen herkes aşısını olsun. Aşı önemli. Nefes darlığı yaşayınca insan aşının önemini anlıyor" dedi.





"AŞI OLMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Covid-19 yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi görmeye başlayan İpek Manto da, "Burada çok acı çekiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Daha önceden aşı yaptırmadım, aşı olmak istediğimde ise korona virüse yakalanmıştım. Aşı olmayan insanlar bir an önce aşılarını olmalı, aşı iyidir" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMDA YATANLARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ"