Çocuğuna içki içiren sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

NE OLMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat, çocuğunun babası Gaffar Aydın'ın kendisini 6 Haziran 2020 günü bıçakla yaraladığını, hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, "tehdit", "şantaj" ve "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir dava da açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'ın kendisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.