Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

Nazlı Hamarat hamile olduğunu açıkladığı dönemde, "Babasını (Aydın Gaffar) öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim. Baba vasfını hak ederse yanında olabilir. Babalık da annelik kadar önemli bence. Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" sözleriyle magazin basınında yer almıştı.