Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu, skandal görüntülere tepki yağdı! İçkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile içki kadehi tokuştururken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Nazlı Hamarat'a 'soruşturma açılmadı' şeklinde tepkiler geliyor. 2018 yılında ilişki yaşadığı Aydın Gaffar'dan hamile kalan ve bir oğlan çocuk dünyaya getiren Hamarat, geçtiğimiz aylarda 'Nazlı Hamarat tarafından boğazımdan kesilerek öldürülmekten korkuyorum' diyen Aydın Gaffar'ın açtığı dava ile gündeme gelmişti.
Nazlı Hamarat hamile olduğunu açıkladığı dönemde, "Babasını (Aydın Gaffar) öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim. Baba vasfını hak ederse yanında olabilir. Babalık da annelik kadar önemli bence. Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" sözleriyle magazin basınında yer almıştı.