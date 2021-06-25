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Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu, skandal görüntülere tepki yağdı! İçkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile içki kadehi tokuştururken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Nazlı Hamarat'a 'soruşturma açılmadı' şeklinde tepkiler geliyor. 2018 yılında ilişki yaşadığı Aydın Gaffar'dan hamile kalan ve bir oğlan çocuk dünyaya getiren Hamarat, geçtiğimiz aylarda 'Nazlı Hamarat tarafından boğazımdan kesilerek öldürülmekten korkuyorum' diyen Aydın Gaffar'ın açtığı dava ile gündeme gelmişti.

25.06.2021 18:22 - Son Güncelleme: 25.06.2021 18:34
Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

'SORUŞTURMA AÇILMADI'

Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

İşte Benim Stilim yarışmasında lüks hayatı ile dikkat çeken Nazlı Hamarat, 2018 yılında ilişki yaşadığı Aydın Gaffar'dan hamile kalmış ve bir oğlan çocuk dünyaya getirmişti.

Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

İddiaya göre Hamarat'ın bu hareketi sonrasında çok sinirlenen çocuğunun babası Aydın Gaffar, çocuğunun annesi Nazlı Hamarat'a velayet davası açmaya karar verdi.

Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

Nazlı Hamarat hamile olduğunu açıkladığı dönemde, "Babasını (Aydın Gaffar) öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim. Baba vasfını hak ederse yanında olabilir. Babalık da annelik kadar önemli bence. Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" sözleriyle magazin basınında yer almıştı.

Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturdu skandal görüntülere tepki yağdı! 'Soruşturma açılmadı'

Nazlı Hamarat'ın, içkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile içki kadehi tokuştururken çekilen görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.