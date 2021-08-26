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    Temizlik işçisi, bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı (Yaşam haberleri)

    Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hüseyin Aktaş, içinde bir adet altın bileklik, bilezik, iki adet doğal gaz kartı ve bir miktar nakit olan bir cüzdan buldu. Sahibi Selahattin Murat'a kendi imkanlarıyla ulaştırmayı başardı. Herkese insanlık dersi verdi. Murat, "Çok teşekkür ediyorum. Helal malmış ki geri döndü" dedi.

    Altın kalpli

    Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hüseyin Aktaş, içinde bir adet altın bileklik, bilezik, iki adet doğal gaz kartı ve bir miktar nakit olan bir cüzdan buldu. Sahibi Selahattin Murat'a kendi imkanlarıyla ulaştırmayı başardı. Herkese insanlık dersi verdi. Murat, "Çok teşekkür ediyorum. Helal malmış ki geri döndü" dedi.

    İNTİHAR SÜSÜ TUTMADI
    İstanbul     Kartal'da yüklü borçları yüzünden bunalıma giren özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, ablası Yasemin Özcan'a ait iki evinden birini sattırdı. Diğer evini de sattırması için baskı yapan gence, ablası bu kez karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet Özcan, annesi Azime Özcan ve ablası Yasemin Özcan'ı bıçakla katletti. Zanlı, olayın ardından evden kaçtı. İki gün sonra eve geri geldi. Suç aleti bıçağı öldürdüğü ablasının eline tutuşturdu. Aradığı polis ekiplerine "Kız kardeşim annemi öldürdü. Sonra da intihar etti" dedi. Çelişkili ifadeler üzerine cinayeti itiraf eden katil, tutuklandı. EMİR SOMER.

    1 MİLYAR LİRALIK KRİPTO VURGUN
    Thodex'in     ardından kripto para dünyası, bu sefer de bir milyar liralık vurgunla gündemde. İstanbul Küçükçekmecede T. V. isimli şüpheli, DogecoinMining adı altında kurduğu sistemle bin 500 kişiden yaklaşık bir milyar lira değerinde Doge coinle topladı. Ardından sistemi kapatıp kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mağdurlardan Ecem Ashyrova "12 milyon TL zararım var şu an. Yüzde yüz kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.

        VAKA SAYISI 19 BİN 970
        Türkiye'de         son 24 saatte 296 bin 711 Covid-19 testi yapıldı. 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 hasta yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var" dedi.

        202 MİLYON TL DEVRETTİ
        6+Joker         bilen çıkmayınca 202 milyon 895 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 151 bin 807'şer lira, 4 bilenler bin 731'er lira, 3 bilenler 103'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.

        917 BİN LİRA DEVRETTİ
        5 + 1 bilen çıkmayınca 917 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 447'şer lira, 4+1 bilenler 347'şer lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.


            BU DOĞAN UÇUYOR!
            Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı Bursa'da satıldı. Yusuf Yamanlar, Doğan SLX marka araç için tam 180 bin lira saydı! Arabanın 560 beygir olduğunu duyanlar ise kulaklarına inanmadı. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Yamanlar, "Allah bana en lüks araçlara binmeyi nasip etti ama böyle bir Doğan'a binmeyi nasip etmedi. Bu araç benim çocukluk hayalimdi" açıklaması yaptı. Aracın mimarı Tanju Akdoğan ise "Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir. BMW M3 şanzımanı kullandık. Aracımızın direksiyonu, koltukları Mercedes'e ait. 560 beygir gücüne ulaşabiliyor. Sıfır kilometreden 400 kilometre hıza 11.4 saniyede çıkıyor" bilgisini paylaştı.

            SERVETİNİ ESİRGEMEDİ
            Iğdırlı Hatem Duman (84), 1974'te Almanya'ya gitti. Küçük bir bakkal işletirken kısa sürede fabrikatörlüğe yükseldi. Gurbette kazandığı paraları ise memleketi Iğdır'da dükkan ve daire alarak değerlendirdi. Sık sık memleketine giden 12 çocuk babası, önceki gün herkese örnek olacak bir davranışla gündeme geldi. Iğdır'daki 4 dükkan ile 8 apartmanı Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. "Kazandıklarımı bağışlama ve devletime borcumu ödeme zamanı gelmişti. Çocuklar hepimizin çocukları" dedi.


            AŞKTRONOT!
            ABD'li             astronot Robert Shane Kimbrough, uzaya çıktı. Eşi Robbie Lynn Nickels ile 30. evlilik yıldönümünü kutlayamadı. Ancak harika bir jest hazırladı. Uzay İstasyonu'ndan yeryüzünde kalbe benzeyen coğrafi noktaların fotoğrafını çekerek Instagram'da paylaştı.

                EMEKLİ MAAŞI 15 BİN EURO
                Almanya Başbakanı Angela Merkel (67), 26 Eylül'de yapılacak seçimlerin ardından emekli olacak. Yaşlılık maaşının 15 bin euro olacağı, görevi devrettikten sonra da üç ay daha 10 euro'luk vekillik maaşını alacağı ortaya çıktı. Ayrıca Merkel'e istemesi halinde ömür boyu makam aracı ve koruma tahsis edileceği açıklandı.
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                Kılıçdaroğlu’nun ya zeka problemi var ya da...
                Haberler Yaşam Temizlik işçisi, bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı (Yaşam haberleri)
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