Temizlik işçisi, bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı (Yaşam haberleri)



BU DOĞAN UÇUYOR!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı Bursa'da satıldı. Yusuf Yamanlar, Doğan SLX marka araç için tam 180 bin lira saydı! Arabanın 560 beygir olduğunu duyanlar ise kulaklarına inanmadı. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Yamanlar, "Allah bana en lüks araçlara binmeyi nasip etti ama böyle bir Doğan'a binmeyi nasip etmedi. Bu araç benim çocukluk hayalimdi" açıklaması yaptı. Aracın mimarı Tanju Akdoğan ise "Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir. BMW M3 şanzımanı kullandık. Aracımızın direksiyonu, koltukları Mercedes'e ait. 560 beygir gücüne ulaşabiliyor. Sıfır kilometreden 400 kilometre hıza 11.4 saniyede çıkıyor" bilgisini paylaştı.