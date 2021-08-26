Temizlik işçisi, bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı (Yaşam haberleri)

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hüseyin Aktaş, içinde bir adet altın bileklik, bilezik, iki adet doğal gaz kartı ve bir miktar nakit olan bir cüzdan buldu. Sahibi Selahattin Murat'a kendi imkanlarıyla ulaştırmayı başardı. Herkese insanlık dersi verdi. Murat, "Çok teşekkür ediyorum. Helal malmış ki geri döndü" dedi.
İNTİHAR SÜSÜ TUTMADI
İstanbul Kartal'da yüklü borçları yüzünden bunalıma giren özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, ablası Yasemin Özcan'a ait iki evinden birini sattırdı. Diğer evini de sattırması için baskı yapan gence, ablası bu kez karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet Özcan, annesi Azime Özcan ve ablası Yasemin Özcan'ı bıçakla katletti. Zanlı, olayın ardından evden kaçtı. İki gün sonra eve geri geldi. Suç aleti bıçağı öldürdüğü ablasının eline tutuşturdu. Aradığı polis ekiplerine "Kız kardeşim annemi öldürdü. Sonra da intihar etti" dedi. Çelişkili ifadeler üzerine cinayeti itiraf eden katil, tutuklandı. EMİR SOMER.
1 MİLYAR LİRALIK KRİPTO VURGUN
Thodex'in ardından kripto para dünyası, bu sefer de bir milyar liralık vurgunla gündemde. İstanbul Küçükçekmecede T. V. isimli şüpheli, DogecoinMining adı altında kurduğu sistemle bin 500 kişiden yaklaşık bir milyar lira değerinde Doge coinle topladı. Ardından sistemi kapatıp kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mağdurlardan Ecem Ashyrova "12 milyon TL zararım var şu an. Yüzde yüz kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.