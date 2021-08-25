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    • Yaşam
    • 26.08.2021 02:12
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    • 26.08.2021 02:12
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    Son dakika: Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yoldan geçen baba ile oğluna kurşun yağdırdılar

    Son dakika haberi... Diyarbakır Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Husumetli oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan kavgaya silahlar da dahil oldu. O sırada yoldan geçen bir adam ile oğlu çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

    DHA
    Yoldan geçen baba ile oğluna kurşun yağdırdılar

    Son dakika haberi... Diyarbakır Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Husumetli oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan kavgaya silahlar da dahil oldu. O sırada yoldan geçen bir adam ile oğlu çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkın köşesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup manavda karşılaştı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada silahlarını çeken 2 kişi, ateş etmeye başladı. Açılan ilk ateş sonrası yaralanan M.T. ve U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeye devam etti.

        Bu sırada yoldan geçen M.E. ve yanındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

        Çevrede panik ve endişeye neden olan olayda bazı araçlara ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.

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