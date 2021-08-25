Son dakika: Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yoldan geçen baba ile oğluna kurşun yağdırdılar

Son dakika haberi... Diyarbakır Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Husumetli oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan kavgaya silahlar da dahil oldu. O sırada yoldan geçen bir adam ile oğlu çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkın köşesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup manavda karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada silahlarını çeken 2 kişi, ateş etmeye başladı. Açılan ilk ateş sonrası yaralanan M.T. ve U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeye devam etti.