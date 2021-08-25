Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.08.2021 23:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 23:06
    ABONE OL

    İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı Yeditepe Huzur operasyonu

    İstanbul'da emniyet güçleri tarafından 39 ilçede eş zamanlı 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurularak GBT kontrolü yapıldı.

    39 ilçede eş zamanlı başladı! Polis tüm köşeleri tuttu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Öte yandan araçlar didik didik aranırken valizler ve çantalar kontrol edildi. Narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlarda arama yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni eleştirdi
    Haberler Yaşam İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı Yeditepe Huzur operasyonu
        SON DAKİKA