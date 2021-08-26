Pamir İzici, 2014 Yılından itibaren Ringlerde Kupalara ve madalyalara doymuyor. 2014 Yılında Cumhuriyet Kupası, 2015 Milli Gençlik Kupası, 2016 Yaz Olimpiyatları Kupası, 2016 Türkiye Kupası, 2017-2018 Türkiye En Sportif Sporcu Ödülü, 2021 Yaz Olimpiyat Kupası Olmak Üzere toplam 6 kupa 5 madalyaya sahipti.
Peki, Boksör Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir Izici'nin maçı ne zaman? İşte ayrıntılar…
BOKSÖR PAMİR İZİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Pamir İzici , 01 Ekim 1997 Edirne'de doğan Boks Kariyeri'nin ilk yıllarına İzmir'de Başlamıştır. 2012 yılında boksa başlayan ve 2014 Yılından bu yana bir çok kupa ve madalya kazanan genç Boksör, Uluslararası Boks Turnuvası'nda , Sırbistan'da düzenlenen Cacak Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
PAMİR İZİCİ'NİN MAÇI NE ZAMAN?
04/07/2021-20/07/2021 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Profesyonel Boks Müsabakasında altın madalya kazanarak ülkemizin gururu oldu. Yakın zamanda Kamp için Norveç'e gidecek olan Pamir İzici'nin 28-29 Ekim tarihleri arasında ringde olması bekleniyor.
- Yaşam
- 26.08.2021 18:53
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- Son Güncelleme:
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- 26.08.2021 18:53
Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir İzici maçı ne zaman?
Pamir İzici, 2014 yılında İzmir’de düzenlenen 91. Yıl Cumhuriyet Kupasında 63,5 kg’da Şampiyon olup Cumhuriyet Kupasını ve altın madalyayı kazanan ve ardından 2014 yılından bu yana sıkça söz ettirmiştir. Ülkemiz için büyük gurur kaynağı olan başarılarının ardından pek çok kişi Boksör Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir Izici’nin final maçı ne zaman? Araştırması yapmaya başladı.
Pamir İzici, 2014 Yılından itibaren Ringlerde Kupalara ve madalyalara doymuyor. 2014 Yılında Cumhuriyet Kupası, 2015 Milli Gençlik Kupası, 2016 Yaz Olimpiyatları Kupası, 2016 Türkiye Kupası, 2017-2018 Türkiye En Sportif Sporcu Ödülü, 2021 Yaz Olimpiyat Kupası Olmak Üzere toplam 6 kupa 5 madalyaya sahipti.