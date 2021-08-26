Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.08.2021 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 16:05
    ABONE OL

    İstanbul Üsküdar'da doğalgaz yangını paniği! Alevler bir anda parladı

    İstanbul Üsküdar'da bulunan 4 katlı bir binanın girişindeki doğalgaz kutusu alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu park halindeki 5 otomobilde hasar oluştu.

    İstanbul’da doğalgaz yangını paniği! Bir anda parladı

    Üsküdar'da 4 katlı binada çıkan yangında binanın girişindeki doğalgaz dağıtım kutusu alev alev yandı. Üst katlarda mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine kısa süreli panik yaşandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 5 otomobilde hasar oluştu.

    İstanbul'da doğalgaz yangını paniği! Bir anda parladı



    Yangın saat 14.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Arakiyeci Sokakta çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre 4 katlı bir binada çıkan yangın binanın girişinde bulunan doğalgaz dağıtım kutusuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalara başladı.

    Alev alev yanan doğalgaz dağıtım kutusu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.



        Adem Kara, "Üstte başladı yangın. Bağırmalarını duyduk. Doğalgaz kutusu yanmaya başladı. Büyük panik yaşandı." diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu CHP’lileri üzdü
        Haberler Yaşam İstanbul Üsküdar'da doğalgaz yangını paniği! Alevler bir anda parladı
            SON DAKİKA