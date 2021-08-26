İstanbul Üsküdar'da doğalgaz yangını paniği! Alevler bir anda parladı





Yangın saat 14.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Arakiyeci Sokakta çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre 4 katlı bir binada çıkan yangın binanın girişinde bulunan doğalgaz dağıtım kutusuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalara başladı.